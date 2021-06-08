Самара, , 11:35 — REGNUM Пляжи в Самарской области намерены проверить на наличие возбудителя COVID-19. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

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Сообщается, что по области в текущем году будут работать 34 пляжа. Сотрудники областного Роспотребнадзора намерены постоянно обследовать рекреационные зоны и контролировать санитарное состояние водоемов: проводить «лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, в том числе наличию возбудителя COVID-19».

Отмечается, что при выявлении несоответствия установленным требованиям проб на пляжах будут устанавливаться соответствующие аншлаги.