Тамбов, , 17:24 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 июня.

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Всего в регионе скончались 557 человек.

После выздоровления были выписаны 31 тыс. 656 пациентов, в том числе 143 человека — за последние сутки.

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