Тамбов, 9 июня 2021, 17:24 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 июня.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»
Всего в регионе скончались 557 человек.
После выздоровления были выписаны 31 тыс. 656 пациентов, в том числе 143 человека — за последние сутки.
Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 63 новых носителя коронавируса