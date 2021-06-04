Санкт-Петербург, , 08:03 — REGNUM Доля пассажиров общественного транспорта Санкт-Петербурга, соблюдающих масочный режим, в настоящее время составляет порядка 50%. В январе 2021 года она находилась на уровне 84%. Такие данные обнародовал комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга по итогам проверок соблюдения стандартов безопасной деятельности различными организациями.

Женщина в защитной маске заходит в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, что масочный режим на общественном транспорте и во всех общественных местах и объектах торговли остаётся обязательным в Петербурге, однако уже давно массово нарушается множеством граждан.

В ходе проверок также установлено, что в организациях потребительского сектора с 4% до 16% возросла доля объектов, где выявлены те или иные нарушения норм эпидемической безопасности. Также нарушаются условия проведения публичных мероприятий с соблюдением стандартов безопасности, которые подтверждаются QR-кодами.

«Некоторые из организаторов, получая QR-код на организацию события, в действительности игнорируют требования стандартов безопасной деятельности», — отметили в комитете. При выявлении таких фактов QR-коды аннулируются, и осуществление организациями деятельности без такого кода становится незаконным.

Напомним, в Петербурге за 2 июня был зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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