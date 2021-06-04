Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Коронавирус стал набатным колоколом для мира, который призвал действовать быстрее. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«Если посмотреть на последние 10−15 лет, мы сталкивались с новыми вызовами: это и H1N1, и семейства коронавирусов. Вызовы будут. Набатный колокол прозвучал — действовать нужно быстрее и приходить с новыми подходами. В послании президента звучало сокращение сроков по разработке пунктов управления — диагностики и профилактики вакцины», — сказал Мурашко.

Он напомнил о высказывании, согласно которому вакцина — это «оружие после боя»: «Всегда так и было. Сегодня же вакцина разрабатывается во время, и используется как оружие во время [боя]. Это иной подход».