Омск, , 09:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает оперативный штаб 8 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 48 027, причём 67 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 855 пациентов (+60 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 1447 человек (+2 за последние сутки).

Также известно, что 223 924 человека привиты от коронавируса, из них 180 419 человек получили оба компонента вакцины.

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