Москва, , 11:25 — REGNUM Рост числа новых случаев COVID-19 в Москве связан с нежеланием людей соблюдать масочный режим и вакцинироваться. Об этом 10 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть подъем заболеваемости. Потому что мы не хотим привиться и забыли, что носили маски. Не хотите привиться — носите маски, соблюдайте гигиену рук», — сказал Онищенко.

По его словам, рано или поздно и в Москве, и в России будет выработан коллективный иммунитет населения к коронавирусу.

«Мы получим коллективный иммунитет. И те, кто не прививается, но переболев. А вы обязательно переболеете. Но зачем вам болеть? Взвесьте: заболеть минимум три недели пробыть на изоляции или пойти в поликлинику и привиться», — заявил парламентарий.