Охотск, Хабаровский край, , 12:35 — REGNUM Поселок Новое Устье Охотского района в Хабаровском крае из-за вспышки COVID-19 закроют с 5 июня на карантин, сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В посёлке выявлено уже 42 случая заражения коронавирусом, в том числе у пятерых детей и у двух беременных женщин. Недавно односельчане вернулись из Владивостока.

Заболевших беременных доставили в перинатальный центр в Хабаровск.

Всего 4 июня санавиация эвакуировала 17 человек. Из них десять жителей старше 60-ти лет и двое детей отправлены в Комсомольск. Остальные пациенты лечатся амбулаторно.

По информации минздрава, вакцинация против коронавируса в поселке проходит сложно: из 165 взрослых только 32 получили прививку.

В Новом Устье закрыли детский сад, пришкольный лагерь не работает. Также приостанавливается работа организаций всех форм собственности, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта. Введен запрет на выезд жителей из населённого пункта. Покинуть посёлок можно будет только после двухнедельного карантина и получения отрицательного теста на коронавирус.

В Новом Устье будет проведена дезинфекция административных зданий, общественных помещений, магазинов.

Всего в поселке проживает 211 человек, из них 46 детей. Прямого автодорожного сообщения — организована переправа через реку на лодках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу. Еженедельно в области выявляют всё больше новых случаев заражения SARS-CoV-2. Чаще болеют COVID-19 подростки и трудоспособное население в возрасте от 18 до 29 лет.