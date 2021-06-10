Тюмень, , 02:42 — REGNUM В Тюмени завершили клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

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Напомним, испытания новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начались в декабре 2020 года. В эксперименте приняли участие 500 добровольцев старше 18 лет без серьёзных хронических заболеваний, не переболевшие коронавирусной инфекцией. При этом 125 человек, или 25% участников, получили плацебо.

По словам исполняющего обязанности ректора Тюменского государственного медицинского университета Ивана Петрова, после вакцинации COVID-19 заболел 1% испытуемых. Произошло это между вводом первого и второго компонентов вакцины.

«Только после анализа полученных данных можно будет делать выводы об эффективности вакцины. Самое главное — вакцина безопасна. Об этом говорит количество нежелательных явлений и их выраженность», — отметил Петров.

Все данные будут переданы в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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