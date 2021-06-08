Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM В торговом центре «Гринвич» (Екатеринбург) подарят пригласительный билет в кинотеатр жителям, поставившим прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации на базе ТЦ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

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Пройти вакцинацию в «Гринвиче» можно с 8 по 11 июня 2021 года с 10:00 до 15:00 по местному времени. После этого привитые «получат пригласительный билет на один из шести фильмов, которые идут в прокате».

Также в Екатеринбурге работают ещё 11 мобильных пунктов вакцинации, не считая прививочных кабинетов в медучреждениях города.

Как сообщало ИА REGNUM, поставить вакцину в Екатеринбурге можно на площадке цирка и зоопарка.

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