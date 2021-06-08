Москва, , 03:12 — REGNUM Российские туроператоры фиксируют желание иностранцев приехать в Россию для вакцинации от коронавируса. Речь идёт по меньшей мере о нескольких тысячах человек, сообщила 7 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-1».

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По её словам, иностранцы хотят прививаться вакциной «Спутник V», а «вакцинный туризм» в России можно развить в течение месяца.

«Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о «Спутнике», достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», — сказала эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о платной вакцинации иностранных граждан от коронавируса. Соответствующую программу, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, могут подготовить в течение «месяца-двух».

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