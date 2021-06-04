Москва, , 11:35 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8947 случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июня в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

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Новые случаи выявили в 84 регионах страны. Лидерами являются крупнейшие города — Москва и Санкт Петербург. Также в первой тройке оказалась Московская область.

За сутки от ковида скончались 377 человек, выздоровели 8530 пациентов.

Все в России, по данным штаба, подтверждено 5 108 129 случаев заражения коронавирусом.