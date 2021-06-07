Москва, , 14:40 — REGNUM России удалось сделать настоящий прорыв в области медицины и здравоохранения для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«На сегодняшний день российские ученые разработали четыре вакцины от коронавируса, которые на деле спасают жизни людей. Международный успех «Спутник-V» серьезно укрепил репутацию страны.

Можно сказать, что май стал важным этапом, фиксирующим разгон темпов вакцинации от COVID-19 в стране. Экономическая конъюнктура в России сегодня более чем благоприятная.

Уверен, что федеральный бюджет может позволить себе любые дополнительные расходы во благо оперативной и эффективной вакцинации российских граждан.

Вполне вероятно, что к середине августа реально вакцинировать почти 50% населения, но для этого ежедневно в стране прививаться почти 400 тысяч человек.

Сегодня нет дефицита вакцины ни в Москве, ни в регионах России, действия властей синхронизированы, недоверия к препаратам у населения нет.

Отчаянно сжатые сроки реализации важнейшей государственной задачи по защите здоровья населения — это важнейшие социальные инвестиции, отличный пример эффективного взаимодействия государства и частного бизнеса.

По сути, именно социальные инвестиции стали ключевым фактором развития российской мировой экономики», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день стоимость вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» с доставкой составляет порядка 900 рублей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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