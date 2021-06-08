Дмитров , Московская область, , 15:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от COVID-19.

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Во время посещения подмосковного Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения Мишустин подошел к двум пенсионеркам, играющим в шахматы, и поинтересовался, почему они в масках. Женщины ответили, что соблюдают меры предосторожности на всякий случай, хотя сами они уже вакцинировались.

«Это очень правильно и всем рекомендуйте пожалуйста. Это очень важно, — сказал им в ответ Мишустин. — Надо всем вакцинироваться, причем, конечно, добровольно. Ничего насильно делать не надо».

Женщины рассказали, что долгое время не решались на прививку. «Да, переживают люди, когда миллионы людей сделали и когда доказана безопасность вакцины, конечно, нужно делать», ответил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что, а России нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится на переломе. Он подчеркнул, что этому способствовала в том числе и вакцинация.

Так, если на пике пандемии в России было развернуто 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, то сегодня действует меньше 100 тыс. коек, из которых почти 25−30% составляет резервный коечный фонд.