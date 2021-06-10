Москва, , 11:07 — REGNUM Заявление о том, что российские вакцины не защищают от того или иного штамма коронавируса, не соответствует действительности. Об этом 10 июня сообщил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий заявил, что если бы такой факт был установлен, то власти об этом уже давно объявили бы.

«Если бы это было, вам бы первыми об этом завили Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор», — сказал Онищенко.

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