Волгоград, , 14:00 — REGNUM В Волгоградской области 4 июня выявлено 87 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем сутками ранее. Выписаны после лечения 89 пациентов, зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 60 152 случая заболевания COVID-19. Новые случаи за сутки зафиксированы в семи районах региона. Справились с болезнью 57 388 человек. Продолжают лечение, в том числе получают амбулаторную помощь, 1422 пациента.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1342 человека.