Омск, , 13:39 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной.

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Как передают омские массмедиа, Бурков заявил об этом на Петербургском экономическом форуме, общаясь с журналистами.

По мнению омского губернатора, от добровольной вакцинации против коронавируса нужно уходить. Он напомнил, что в настоящее время население обязательно прививают от ряда болезней.

Добавим, сам Александр Бурков прививку от коронавирусной инфекции пока не сделал. У него есть антитела после перенесённой осенью 2020 года болезни.

Напомним, по данным оперштаба, по состоянию на 4 июня в Омской области выявлено 47 765 носителей коронавируса. Выздоровели 40 655 человек, скончался 1441 ковид-пациент. Прививки от COVID-19 в Омской области сделали 218 800 человек, в том числе 175 463 человека получили оба компонента вакцины.

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