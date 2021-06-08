Брянск, , 12:07 — REGNUM В Брянской области 8 июня выявлен 81 носитель коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждена смерть от осложнений, вызванных инфекцией, у трёх пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Обще количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области составило 40 922. Справились с болезнью 39 976 человек, в том числе 68 пациентов выписаны после выздоровления за прошедшие сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались уже 370 человек.