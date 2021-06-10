Элиста, , 10:13 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 10 июня.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 387 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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