Черкесск, , 16:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжается рост смертельной статистики от COVID-19. За семь дней июня в республике скончались 14 жителей, не сумевших справиться с болезнью. За последние сутки число умерших составило два человека, сообщили 7 июня в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Общее число носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии с начала пандемии достигло 20 534 человек. Из них справились с болезнью 20 188 пациентов.

За прошедшие сутки число новых случаев заражения составило 11 человек. Выздоровели за те же сутки десять пациентов. В настоящее время число «активных» больных в регионе составляет 197 человек.