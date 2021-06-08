Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM Ещё 155 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 июня. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 44 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (59) и Батайске (семь). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 5,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 95 464 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 86 535 носителей инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили 156 новых носителей коронавируса