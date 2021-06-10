Краснодар, , 09:20 — REGNUM Вакцины от COVID-19 в Краснодарском крае на 9 июня получила 31 тысяча медицинских работников — 38% от всех медиков региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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«Мы начали масштабную вакцинацию врачей в конце прошлого года, в приоритете были медики, работающие с пациентами с симптомами COVID-19. Конечно, медики и тогда, и сегодня работают в средствах индивидуальной защиты, но самым эффективным щитом от COVID-19 стала вакцина. Врачи не раздумывали над вопросом — прививаться или нет, это было очевидно, потому что в «красных зонах» они видели, насколько коварна болезнь, что многие от нее погибают, кто-то остается инвалидом», — прокомментировала вице-губернатор Анна Минькова.

В общей сложности в Краснодарском крае прививки от коронавируса сделали около 700 тыс. человек, для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно вакцинировать 2,7 млн жителей. В крае работает 239 пунктов вакцинации, в том числе 56 — мобильных, 24 — передвижных ФАПа. Прививки могут сделать не только жители Кубани, но и туристы, прибывшие на отдых.