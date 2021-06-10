Омск, , 12:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает оперативный штаб 10 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 48 178, причём 75 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 972 пациентов (+58 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 1450 человек (+1 за последние сутки).

Также известно, что 229 720 человек привиты от коронавируса (+2304 за сутки), из них 185 610 человек получили оба компонента вакцины (+2349 за сутки).

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