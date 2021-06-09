Анадырь, , 05:22 — REGNUM На Чукотке губернатор Роман Копин продлил ряд ограничительных мер по коронавирусу до 23 июня включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях. Рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для граждан, имеющих хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день рано говорить о победе над коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июня в приветствии участникам форума «Примаковские чтения» заявил президент РФ Владимир Путин.