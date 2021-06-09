Москва, , 17:25 — REGNUM Московские власти дополнительно развернут около 2 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, сообщила 9 июня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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По её словам, в настоящее время в столице развёрнуто 12,5 тысяч ковид-коек. После расширения мощности их будет более 14 тысяч.

«До конца недели дополнительные койки будут развёрнуты в работающих временных госпиталях и редерах — около 460 коек. Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больниц имени Мухина и Спасокукоцкого, которые уже имеют опыт работы с коронавирусными больными, — около 800 коек», — рассказала Ракова.

Кроме того, больных COVID-19 начнут принимать в одной из больниц РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к бизнесу, попросив обеспечить соблюдение санитарных норм в местах торговли и в ресторанах. Он отметил, что вводить локдаун в городе пока не планируется.