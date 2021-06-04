Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM В мире в условиях пандемии коронавируса появился новый противник, а именно — слова непрофессионалов, которые доступны всем. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Мы должны научиться говорить друг с другом, и у нас появился новый противник: каждое слово, сказанное непрофессионалом, доступно всем», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в качестве профилактической меры она бы хотела, чтобы люди «научились отделять правильную информацию от неправильной».