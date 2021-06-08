Липецк, , 16:33 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 8 июня.

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Всего в регионе скончались 790 человек.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 134 человека.

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