Москва, , 14:06 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает главе правительства РФ Михаилу Мишустину расширить финансирование реабилитации заболевших COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

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«Перенесшие коронавирус должны иметь возможность бесплатного санаторно-курортного лечения. Уже на этой неделе я направлю обращение главе правительства Михаилу Мишустину по теме расширения финансирования постковидной реабилитации», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что у 80% переболевших начинаются осложнения, которые затрагивают ЖКТ, сердце, легкие, и даже психическое здоровье.

При этом из 5 млн переболевших за 2020 год только 19 тыс. прошли реабилитацию по системе ОМС, добавил парламентарий.

По ОМС граждане проходят реабилитацию в медицинских учреждениях, но бесплатное санаторно-курортное лечение для перенесших коронавирус не предусмотрено. При этом многие здравницы уже разработали специальные программы восстановления, хотя пройти лечение гражданам можно только за свой счет, подчеркнул Миронов.

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