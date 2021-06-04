Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие два месяца. Об этом 4 июня заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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«ВОЗ — мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа — пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний», — сказал он в ответ на вопрос о том, когда российская вакцина получит одобрение для применения от ВОЗ и в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на полях ПМЭФ, что процесс оценки ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» проходит в плановом режиме.