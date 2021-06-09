Калуга, , 12:19 — REGNUM В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 июня. Днём ранее, 8 июня, в регионе было зарегистрировано 47 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 36 122 человек, 1 239 человек находятся на лечении, 34 538 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 345 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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