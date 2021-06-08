Биробиджан, , 04:23 — REGNUM В Еврейской АО с 5 по 8 июня инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось ещё у восьми человек. За весь период пандемии в области выявили уже 4513 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В ковидных госпиталях ЕАО проходят лечение 10 пациентов — коечный фонд занят на 11,3%. Ещё 34 носителя коронавируса лечатся на дому.

За весь период пандемии успешно справились с болезнью 4325 жителей Еврейской АО. Жертвами COVID-19 в области стали 144 человека — последняя смерть была зарегистрирована 4 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 7 июня зафиксировали ещё одну смерть пациента с коронавирусом — умерла жительница Южно-Сахалинска 1948 года рождения. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в островном регионе стали уже 56 человек.