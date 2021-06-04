Ханты-Мансийск, , 14:18 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 4 июня региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 53 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 4 июня в Югре зарегистрировано 57 695 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 56 392 человека, 799 пациентов с COVID-19 скончались.