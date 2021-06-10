Иркутск, , 08:48 — REGNUM В Иркутской области, где проживает более двух миллионов человек, на 9 июня 2021 года прививки от коронавируса поставили 290 976 человек. Также данные приводит пресс-служба областного правительства.

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Известно, что полный курс вакцинации получили только 225 018 человек (в том числе лица старше 60 лет — 89 834 человека).

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 июня 2021 года общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 71 099 человек (+118 за последние сутки). Госпитализированы 1601 (+73 за последние сутки).

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