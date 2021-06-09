Астрахань, , 18:37 — REGNUM В Астраханской области 9 июня подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом — столько же выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 34 тыс. 671 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 200 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.