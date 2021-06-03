Новосибирск, , 17:23 — REGNUM В Новосибирской области на текущей неделе не отмечено снижения случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 3 июня, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

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«На особом контроле у нас категории граждан старше 65 лет и имеющие хронические неинфекционные заболевания — сердечно-сосудистые патологии, эндокринные патологии и т.д. На этой неделе мы стали отмечать увеличение количества госпитализированных в инфекционные госпиталя из этих категорий. Отмечу, что они не прошли вакцинацию. Именно поэтому мы призываем граждан старше 65 лет и имеющих хронические неинфекционные заболевания, состоящих на учёте у наших врачей, записаться и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцина сейчас есть во всех прививочных пунктах, сегодня их уже более 100. Чтобы не допустить новых случаев коронавирусной инфекции, необходимо пройти вакцинацию», — подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на сегодня, 3 июня, в Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 68 лет, 70 лет, 94 года и женщины в возрасте 69 лет, 84 года.

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