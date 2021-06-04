Биробиджан, , 10:32 — REGNUM Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, об этом в ходе семинара в режиме видеоконференцсвязи заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июня в правительстве Еврейской АО.

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В семинаре по вопросам вакцинации населения от коронавируса приняли участие руководители вакцинальных бригад, медицинские работники, задействованные в прививочной кампании, а также волонтеры-медики из Биробиджанского медколледжа.

По словам зампредседателя правительства области Валерия Жукова чаще всего звучал вопрос об отказе от вакцинации при наличии антител. Позиция инфекциониста однозначная — антитела не являются противопоказанием для вакцинации. Более того, тесты, которые применятся для определения уровня антител несовершенны.

«Тесты для определения уровня антител, которые сегодня применяются на территории Российской Федерации, являются тестами первого поколения, у них много ложноположительных результатов», — сказал Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, данный сценарий — о создании вакцины, гарантирующей иммунитет от любых мутаций коронавируса — можно назвать самым оптимистичным. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).