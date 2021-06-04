Воронеж, , 12:51 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликовал 4 июня региональный оперативный штаб. Накануне, 3 июня, был зарегистрирован 141 новый носитель коронавирусной инфекции.

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Выздоровевшими после ковида за минувшие сутки признаны 135 пациентов. За тот же период в статистику смертности вошли 11 человек, у которых был подтверждён диагноз COVID-19.

За период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 85 519 человек, выздоровели 80 929 пациентов. Скончались от осложнений на фоне коронавируса уже 3 550 воронежцев.