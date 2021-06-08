Пермь, , 13:19 — REGNUM В Перми отделение АО «Почта России» по ул. Крупской оштрафовали за нарушение антиковидного режима, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, административное дело возбудили из-за отсутствия обеззараживания воздуха в помещении почты, предназначенном для обслуживания населения и торговли промтоварами. Размер штрафа составил 100 тыс. рублей.

Организация попыталась оспорить постановление суда первой инстанции, однако безуспешно. Решение краевого суда вступило в законную силу.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что в 2020 году в почтовых отделениях неоднократно фиксировались нарушения антиковидных мер, в частности, обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты, отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха.

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