Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области прививочная кампания от коронавируса выполнена почти на 24%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 9 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

В муниципальных образованиях Ростовской области развёрнуто 353 прививочных кабинета — 168 стационарных и 185 мобильных. К вакцинации привлечено более тысячи медицинских работников.

Донской регион за весь период получил препараты для вакцинации более 544,7 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Алкоголь повлиял на темпы вакцинации в Ростове-на-Дону