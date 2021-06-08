Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 июня, за прошедшие сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 64 случая.

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«Кемерово — 18, Новокузнецк — семь, Юрга — пять, Мыски — четыре, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Междуреченск — три, Гурьевский МО — три, Белово — два, Прокопьевск — два, Прокопьевский МО — два, Промышленновский МО — два, Таштагольский МР — два, Топкинский МО — два, Березовский — один, Калтан — один, Осинники — один, Полысаево — один, Тайга — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 59 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 37 504 случая заражения коронавирусом, 36 161 человек выздоровел, 738 пациентов скончались.