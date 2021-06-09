Москва, , 14:41 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня попросил ресторанный бизнес, представителей торговли и общепит соблюдать санитарные нормы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Глава столицы встретился с представителями ресторанного бизнеса, где одной из тем обсуждения стала ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания», — сказал мэр.

По его словам, расширяется количество задействованных коек, планируется ввести в ближайшие дни несколько новых больниц. Собянин отметил, что вводить в городе локдаун при этом не планируется.

Он попросил представителей бизнеса, работающего в сферах общественного питания и торговли, соблюдать санитарные нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы усилили в общественных местах контроль за ношением масок и перчаток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима