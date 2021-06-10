Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, , 09:24 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) оштрафована помощник депутата городской думы Наталья Макагон. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

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В Сургутский городской суд 7 и 8 июня 2021 года в отношении Натальи Макагон поступило два протокола об административном правонарушении — по факту несоблюдения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории ХМАО, а также по факту неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

По версии сотрудников полиции 3 июня 2021 года гражданка Макагон находилась в торговом центре «Лента» без маски. Сотрудником полиции было принято решение о применении административного задержания и доставлении нарушительницы в дежурную часть.

«На неоднократные требования сотрудника полиции проследовать в отдел полиции Макагон Н.А. ответила отказом, размахивала руками, отталкивала сотрудника полиции, выражалась нецензурной бранью, тем самым оказала неповиновение законному требованию сотрудников полиции при исполнении им служебных обязанностей по охране общественного порядка», — говорится в решении суда.

Наталья Макагон признана виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). Ей назначен штраф в размере 2000 рублей. Второе административное дело рассмотрят 11 июня.

Напомним, силовое задержание полицейским Натальи Макагон имело резонанс в России. И большинство откликов в социальных сетях были в поддержку женщины, которую скрутили, поставили на колени и более трёх часов держали в дежурной части. Однако были и люди, которые заявили, что законодательные требования необходимо выполнять.

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