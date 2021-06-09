Томск, , 12:03 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая больше, чем накануне, 8 июня. Коэффициент распространения инфекции составил 1,08, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 33 134. К настоящему времени коронавирус побороли 31 869 человек, в том числе 11 за прошедшие сутки. Свободный коечный фонд составил 20,3%.