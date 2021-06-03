Брянск, 3 июня 2021, 17:18 — REGNUM Прививать домашних животных от COVID-19 будут в Брянске. В регион поступила специальная вакцина, сообщили 3 июня в пресс-службе правительства области.
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Первую партию препарата «Карнивак-Ков» из 300 доз доставили в межобластную ветеринарную клинику. Внутримышечная вакцина предназначена для кошек, собак и пушных зверей с шестимесячного возраста.
Перед процедурой питомцам измеряют температуру, препарат вводят в два этапа с промежутком в 21 день. Поставки вакцины будут продолжать.