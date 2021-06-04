Москва, , 23:03 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 4 июня выявлено 332 носителя коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 332 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в госпиталях Минобороны в настоящее время проходит лечение 231 человек, четверо военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского, ещё 97 военнослужащих изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 36 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 33 653 человек.