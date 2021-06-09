Петропавловск-Камчатский, , 10:53 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее 12). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 14 781 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в краевом оперативном штабе.

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За прошедшие 24 часа на Камчатке был выписан в связи с полным выздоровлением всего один пациент. За всё время врачи закрыли 14 082 больничных листа.

Всё больше больных COVID-19 нуждаются на Камчатке в госпитализации. Так за последние сутки врачи направили в стационары ещё 40 носителей коронавируса. Всего на лечении в госпиталях находятся 249 человек. В крае вновь пришлось увеличить ковидный коечный фонд — до 325 мест. На 9 июня свободными остаются 76 коек. Ещё 3 июня в госпиталях края было развернуто 164 койки, к 7 июня их количество увеличили до 265.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 353 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 520.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки привились от коронавируса ещё 570 человек. За всё время массовой вакцинации, по состоянию на 9 июня, прививку поставили 35 312 жителей края, завершили иммунизацию, получив оба компонента препарата от коронавируса, 30 774 человека.