Кош-Агачский район, Алтай, , 14:00 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, большинство новых носителей (21) выявлено в Кош-Агачском районе.

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Ещё три новых случая зарегистрировано в столице региона Горно-Алтайске. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 17 171. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 16 691 человек.

«Ранее в регионе зарегистрировано 284 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 239 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — отметили в оперштабе.