Санкт-Петербург, , 04:43 — REGNUM В России увеличилась доля жителей, получивших иммунитет к COVID-19, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить распространение коронавируса, заявил 4 июня министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать», — сказал глава Минздрава журналистам.

Главной задачей на текущем этапе Мурашко назвал элиминацию, то есть устранение вируса.

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По данным Роспотребнадзора, две прививки от COVID-19 сегодня сделали более 10 млн человек, всего сделано 25 миллионов прививок.

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