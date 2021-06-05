Санкт-Петербург, 5 июня 2021, 04:43 — REGNUM В России увеличилась доля жителей, получивших иммунитет к COVID-19, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить распространение коронавируса, заявил 4 июня министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.
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«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать», — сказал глава Минздрава журналистам.
Главной задачей на текущем этапе Мурашко назвал элиминацию, то есть устранение вируса.
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По данным Роспотребнадзора, две прививки от COVID-19 сегодня сделали более 10 млн человек, всего сделано 25 миллионов прививок.
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