Тюмень, , 12:03 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает сайт Роспотребнадзора.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 51 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 июня коронавирусом заразились 37 254 человека, выздоровел 35 721 человек. С начала пандемии к 9 июня в регионе скончались 604 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём раньше).