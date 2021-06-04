Оренбург, , 12:39 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 65 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 4 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрирован 44 531 носитель коронавируса, среди которых 3693 детей. На 100 тыс. населения приходится 2272,08 факта заболевания.

Выздоровели 40 980 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. В больницах сегодня находятся 434 человека, из них 153 — в тяжелом состоянии.

Число жертв COVID-19 в Оренбургской области достигло 999. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов.