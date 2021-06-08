Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки отменены все массовые религиозные мероприятия, запланированные на июнь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба, это касается традиционных молебнов «обоо тахилга», «тайлган» и так далее.

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В связи с этим к верующим обратилась Буддийская традиционная сангха с призывом оставаться дома. Как отмечается, священнослужители прочитают хуралы в любом случае, по возможности с трансляцией в сети.

«Помните, что если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесёт вам больше пользы, чем присутствие на молебне в окружении множества людей в такое неспокойное время», — отметили в религиозной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 мая оперштаб отменил все республиканские массовые мероприятия, а также ограничил время работы заведений общепита до 23 часов. Всем высшим и средним специальным учебным заведениям предписано перевести студентов на «дистанционку».

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